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Латвия и Литва открылись для туристов из Украины

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 18:24
Латвия и Литва открылись для туристов из Украины Фото: в Латвию и Литву разрешили въезд украинцам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Латвии, Литвы и Эстонии разрешили въезд путешественникам из Украины без теста и изоляции. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС", - написал в своем Twitter министр.

Он добавил, что теперь в странах Балтии стал возможен "безвизвовый уикенд".

Кулеба обращает внимание на том, что в Литве правила въезда несколько отличаются от Латвии и Эстонии.

"Полностью вакцинированные (от коронавируса - ред.) украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался - с самоизоляцией", - уточнил министр.

К своему посту Кулеба приложил ссылку на сайт МИДа, где изложена подробная информация об условиях въезда в каждую из стран.

Напомним, ранее согласно рекомендации Совета ЕС для всех типов путешествий украинцев открылась Бельгия.

Отметим, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина.

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