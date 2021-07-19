Латвия и Литва открылись для туристов из Украины

Власти Латвии, Литвы и Эстонии разрешили въезд путешественникам из Украины без теста и изоляции. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС", - написал в своем Twitter министр.

Он добавил, что теперь в странах Балтии стал возможен "безвизвовый уикенд".

Кулеба обращает внимание на том, что в Литве правила въезда несколько отличаются от Латвии и Эстонии.

"Полностью вакцинированные (от коронавируса - ред.) украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался - с самоизоляцией", - уточнил министр.

К своему посту Кулеба приложил ссылку на сайт МИДа, где изложена подробная информация об условиях въезда в каждую из стран.