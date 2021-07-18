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Еще одна страна Европы открыла границы для туристов из Украины

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Украина, Воскресенье 18 июля 2021 10:01
Еще одна страна Европы открыла границы для туристов из Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев. Это сделано согласно рекомендации Совета ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, которое сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - написал он.

Еще одна страна Европы открыла границы для туристов из Украины

Отметим, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина.

Однако внутри Шенгенской зоны установлены совершенно разные правила въезда в каждую из стран. Все больше государств требуют сертификат о полной вакцинации одним из препаратов.

Хотя каждая страна и имеет право открывать границы самостоятельно, ряд государств все же ждет централизованного решения или общих рекомендаций Евросоюза.

Напомним, с 19 июля Эстония разрешила въезд из Украины без теста и изоляции. Украина попала в "зеленый список" стран.

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