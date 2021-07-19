Латвія і Литва відкрилися для туристів з України
Влада Латвії, Литви та Естонії дозволила в'їзд мандрівникам з України без тесту та ізоляції. Нові правила почали діяти відсьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.
"Естонія, Латвія, Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав у своєму Twitter міністр.
Він додав, що тепер у країнах Балтії став можливий "безвізовий вікенд".
Кулеба звертає увагу на те, що в Литві правила в'їзду дещо відрізняються від Латвії та Естонії.
"Повністю вакциновані (від коронавірусу - ред.) Українці можуть в'їжджати вільно, а хто ще не вакцинувалася - з самоізоляції", - уточнив міністр.
До свого посту Кулеба доклав посилання на сайт МЗС, де викладена детальна інформація про умови в'їзду в кожну з країн.
Нагадаємо, раніше згідно з рекомендацією Ради ЄС для всіх типів подорожей українців відкрилася Бельгія.
Зазначимо, 15 липня, Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. В список була додана Україна.