Латвія і Литва відкрилися для туристів з України

Влада Латвії, Литви та Естонії дозволила в'їзд мандрівникам з України без тесту та ізоляції. Нові правила почали діяти відсьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"Естонія, Латвія, Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав у своєму Twitter міністр.

Він додав, що тепер у країнах Балтії став можливий "безвізовий вікенд".

Кулеба звертає увагу на те, що в Литві правила в'їзду дещо відрізняються від Латвії та Естонії.

"Повністю вакциновані (від коронавірусу - ред.) Українці можуть в'їжджати вільно, а хто ще не вакцинувалася - з самоізоляції", - уточнив міністр.

До свого посту Кулеба доклав посилання на сайт МЗС, де викладена детальна інформація про умови в'їзду в кожну з країн.