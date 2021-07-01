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Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Беларуси

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Рига, Четверг 01 июля 2021 18:27
Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Беларуси Фото: Латвия и Литва отказались от электроэнергии из Беларуси (freepik)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Латвия и Литва не будут покупать электроэнергию у Беларуси. Страны пригласят экспертов, чтобы обеспечить полную уверенность в том, что электричество из соседней страны не поступает в прибалтийские государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Латвии.

В пресс-релизе отмечается, что сегодня, 1 июня, министр экономики Латвии Янис Витенбергс и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис провели встречу. В ходе беседы они подтвердили единую позицию двух стран не покупать электричество у Беларуси.

"Министры согласились с тем, что обе страны взяли на себя четкое обязательство не покупать электроэнергию у Беларуси, и согласились с тем, что любая атомная электростанция, в том числе Островецкая атомная электростанция (АЭС), должна соответствовать всем стандартам безопасности", - говорится в сообщении.

Для выполнения этого обязательства Латвия усовершенствовала свою правовую базу, которая предусматривает порядок отслеживания коммерческих потоков электроэнергии, чтобы не допустить попадания белорусского электричества на рынок Балтийских стран. Для этого будут приглашены операторы национальных систем и эксперты.

В ходе встречи также обсуждались вопросы торговли электроэнергией с третьими странами и то, как это влияет на энергетическую безопасность и ход развития проекта синхронизации.

Напомним, в апреле текущего года страны Балтии впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России.

Отметим, власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.

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