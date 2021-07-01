Латвія і Литва домовилися не купувати електроенергію у Білорусі

Латвія і Литва не купуватимуть електроенергію у Білорусі . Країни запросять експертів, щоб забезпечити повну впевненість в тому, що Електрика з сусідньої країни не надходить в прибалтійські держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки Латвії .

У прес-релізі наголошується, що сьогодні, 1 червня, міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс і міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс провели зустріч. В ході бесіди вони підтвердили єдину позицію двох країн не купувати електрику у Білорусі.

"Міністри погодилися з тим, що обидві країни взяли на себе чітке зобов'язання не купувати електроенергію у Білорусі, і погодилися з тим, що будь - яка атомна електростанція, в тому числі Островецька атомна електростанція (АЕС), повинна відповідати всім стандартам безпеки", - йдеться в повідомленні.

Для виконання цього зобов'язання Латвія вдосконалила свою правову базу, яка передбачає порядок відстеження комерційних потоків електроенергії, щоб не допустити потрапляння білоруської електрики на ринок Балтійських країн. Для цього будуть запрошені оператори національних систем та експерти.

В ході зустрічі також обговорювалися питання торгівлі електроенергією з третіми країнами і те, як це впливає на енергетичну безпеку і хід розвитку проєкту синхронізації.