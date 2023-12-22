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Латвія до кінця року добудує загородження на сухопутній ділянці кордону з Білоруссю

Латвія, П'ятниця 22 грудня 2023 21:23
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Латвія до кінця року добудує загородження на сухопутній ділянці кордону з Білоруссю Архівне фото: Латвія до кінця року добудує загородження на сухопутній ділянці кордону з Білоруссю (facebook com rs gov lv)
Автор: Дмитро Браславський

До кінця грудня буде повністю завершено будівництво огорожі на сухопутних ділянках кордону між Латвією і Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Латвії.

Міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс і міністр фінансів Арвілс Ашераденс з робочим візитом відвідали кордон між Латвією і Білоруссю.

Під час візиту було зроблено висновок, що роботи з будівництва огорожі на сухопутних ділянках кордону йдуть за планом і завершаться до 30 грудня поточного року.

На сьогодні побудовано 110,1 км автономного огородження, або 98% від запланованого на цей рік обсягу (112 км). Будівництво паркану на сухопутному кордоні з Білоруссю до кінця 2023 року визначено як одне з пріоритетних завдань уряду Латвії.

Плани на наступний рік

Зазначається, що також завершено проєктні роботи на ділянках уздовж громадських вод, де буде створено патрульну смугу довжиною 33,5 км.

На цих етапах уже розпочалося вирубування лісів на землях, що належать державі, що дасть змогу розпочати будівництво паркану раніше. У цих місцях паркан планується завершити до липня 2024 року.

З іншого боку, на ділянці Даугави, де передбачено шість вишок зв'язку з під'їзними шляхами, а також будівництво патрульної стежки завдовжки 16,7 км, тривають проектні роботи.

Козловскіс підкреслює, що роботи зі зміцнення східного кордону не припиняють, навпаки, у 2024 році триватимуть інтенсивні роботи з будівництва кордону між Латвією і Росією.

Країни Європи посилюють безпеку на кордоні з Білоруссю

Нещодавно Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю. Вони почнуть діяти з 16 жовтня і до кінця поточного року.

У серпні стало відомо, що Польща створить нову військову частину на кордоні з Білоруссю. Вона дислокуватиметься в місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс говорив, що у випадках масового напливу мігрантів Латвія готова закрити кордон з Білоруссю і Росією.

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