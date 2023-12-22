Латвия до конца года достроит заграждения на сухопутном участке границы с Беларусью

До конца декабря будет полностью завершено строительство ограждения на сухопутных участках границы между Латвией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Латвии.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис и министр финансов Арвилс Ашераденс с рабочим визитом посетили границу между Латвией и Беларусью.

Во время визита был сделан вывод, что работы по строительству ограждения на сухопутных участках границы идут по плану и завершатся до 30 декабря текущего года.

На сегодня построено 110,1 км автономного ограждения, или 98% от запланированного на этот год объема (112 км). Строительство забора на сухопутной границе с Беларусью до конца 2023 года определено как одна из приоритетных задач правительства Латвии.

Планы на следующий год

Отмечается, что также завершены проектные работы на участках вдоль общественных вод, где будет создана патрульная полоса длиной 33,5 км.

На этих этапах уже началась вырубка лесов на землях, принадлежащих государству, что позволит начать строительство забора раньше. В этих местах забор планируется завершить до июля 2024 года.

С другой стороны, на участке Даугавы, где предусмотрено шесть вышек связи с подъездными путями, а также строительство патрульной тропы длиной 16,7 км, продолжаются проектные работы.

Козловскис подчеркивает, что работы по укреплению восточной границы не прекращаются, наоборот, в 2024 году будут продолжаться интенсивные работы по строительству границы между Латвией и Россией.

Страны Европы ужесточают безопасность на границе с Беларусью

Недавно Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести большие ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью. Они начнут действовать с 16 октября до конца текущего года.

В августе стало известно, что Польша создаст новую воинскую часть на границе с Беларусью. Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белосток, в 35 километрах от Беларуси.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс сказал, что в случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью и Россией.