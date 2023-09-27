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Латвія і Польща приєдналися до бойкоту повернення Росії в змагання УЄФА

Фото: Жіноча збірна Латвії U-17 (у кармінових барвах) проти ровесниць із Росії не гратиме (tff.org)
Автор: Антон Федорців

Латвійська футбольна федерація вирішила, що місцеві команди всіх рівнів не гратимуть проти збірних Росії. Аналогічне рішення схвалив і Польський футбольний союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Латвійські футбольні функціонери відмовилися грати проти росіян за будь-яких умов. Балтійці не вийдуть на потенційні поєдинки з юнацькими збірними Росії, незалежно від місця проведення матчів і статусу російських футболістів.

"Федерація ще раз підтверджує, що є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях. Також ЛФФ повністю поважає та дотримується встановлених латвійським законодавством процедур щодо проведення таких ігор або обмежень на допуск таких спортивних команд на територію Латвії", – йдеться в заяві.

Позицію балтійських колег поділяють і в Польщі. Очільник тамтешньої асоціації Цезарій Кулеша висловив здивування через наміри УЄФА дозволити росіянам змагатися в час війни проти України. "Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення", – написав він у Twitter.

Напередодні УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

До слова, англійська Футбольна асоціація відреагувала на рішення УЄФА відмовою грати проти збірних Росії.

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