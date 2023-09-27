Латвия и Польша присоединились к бойкоту возвращения России в соревнования УЕФА

Латвийские футбольные функционеры отказались играть против россиян при любых условиях. Балтийцы не выйдут на потенциальные поединки с юношескими сборными России, вне зависимости от места проведения матчей и статуса российских футболистов.

"Федерация еще раз подтверждает, что является и будет единственной с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также ЛФФ полностью уважает и соблюдает установленные латвийским законодательством процедуры по проведению таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии", – говорится в заявлении.

Позицию балтийских коллег разделяют и в Польше. Глава тамошней ассоциации Цезарий Кулеша выразил удивление из-за намерений УЕФА позволить россиянам соревноваться во время войны против Украины. "Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соперничать. Это единственное правильное решение", – написал он в Twitter.

Накануне УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.