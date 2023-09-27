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Латвия и Польша присоединились к бойкоту возвращения России в соревнования УЕФА

Фото: Женская сборная Латвии U-17 (в карминовых красках) против ровесниц из России не будет играть (tff.org)
Автор: Антон Федорцив

Латвийская футбольная федерация решила, что местные команды всех уровней не будут играть против сборных России. Аналогичное решение принял и Польский футбольный союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Латвийские футбольные функционеры отказались играть против россиян при любых условиях. Балтийцы не выйдут на потенциальные поединки с юношескими сборными России, вне зависимости от места проведения матчей и статуса российских футболистов.

"Федерация еще раз подтверждает, что является и будет единственной с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также ЛФФ полностью уважает и соблюдает установленные латвийским законодательством процедуры по проведению таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии", – говорится в заявлении.

Позицию балтийских коллег разделяют и в Польше. Глава тамошней ассоциации Цезарий Кулеша выразил удивление из-за намерений УЕФА позволить россиянам соревноваться во время войны против Украины. "Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соперничать. Это единственное правильное решение", – написал он в Twitter.

Накануне УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

К слову, английская Футбольная ассоциация отреагировала на решение УЕФА отказом играть против сборных России.

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