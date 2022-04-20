Латвия хочет отказаться от российского газа со следующего года, - Минэкономики

Он подчеркнул, речь идет об историческом решении, которое укрепит энергетическую безопасность Латвии.

По словам министра, поправки к закону, предусматривающие отказ от российского природного газа, представят парламенту.

"Первый шаг Латвии - договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ из терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал", - отметил Витенбергс.

Напомним, недавно Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая полностью отказалась от российского газа.

Добавим, на что правительство Эстонии приняло решение о прекращении импорта российского газа в этом году.

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