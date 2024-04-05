Латвія хоче використовувати нові інструменти для боротьби з обходом санкцій проти РФ

"Країни Балтії є одними з найрішучіших у критиці вторгнення РФ в Україну. Вони щосили намагаються контролювати потік торгівлі з решти ЄС до країн Центральної Азії, водночас товари в кінцевому підсумку потрапляють до Росії", - пише видання.

Тепер це завдання перейде до латвійського підрозділу фінансової розвідки, мандат якого розшириться від розслідування фінансових злочинів до контролю над торговими санкціями. Агентство буде:

заморожуватиме активи, що належать особам, які перебувають під санкціями;

створювати пули даних про обмеження;

публікувати списки заморожених активів;

підтримувати загальнодоступну пошукову систему за організаціями і людьми, яким загрожують санкції ЄС.

Що пропонують у Латвії

"Інструменти, які були впроваджені у фінансовий сектор, вони також можуть бути використані для правильної реалізації санкцій", - сказав Ільєнковс.

Підрозділ фінансової розвідки отримав нові інструменти після серії фінансових скандалів, зокрема закриття другого за величиною банку Латвії, який Казначейство США звинуватило у відмиванні грошей у 2018 році.

Останнім часом увагу також було звернено на заклики заборонити транзит російського зерна та марганцевої руди. Зрештою це може підвищити ймовірність того, що Латвія взагалі припинить торгівлю.