Латвия хочет использовать новые инструменты для борьбы с обходом санкций против РФ

"Страны Балтии являются одними из самых решительных в критике вторжения РФ в Украину. Они изо всех сил пытаются контролировать поток торговли из остальной части ЕС в страны Центральной Азии, при этом товары в конечном итоге попадают в Россию", - пишет издание.

Теперь эта задача перейдет к латвийскому подразделению финансовой разведки, мандат которого расширится от расследования финансовых преступлений до контроля над торговыми санкциями. Агентство будет:

замораживать активы, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями;

создавать пулы данных об ограничениях;

публиковать списки замороженных активов;

поддерживать общедоступную поисковую систему по организациям и людям, которым грозят санкции ЕС.

Что предлагают в Латвии

"Инструменты, которые были внедрены в финансовый сектор, они также могут быть использованы для правильной реализации санкций", - сказал Ильенковс.

Подразделение финансовой разведки получило новые инструменты после серии финансовых скандалов, в частности закрытия второго по величине банка Латвии, который Казначейство США обвинило в отмывании денег в 2018 году.

В последнее время внимание также было обращено на призывы запретить транзит российского зерна и марганцевой руды. В конце концов это может повысить вероятность того, что Латвия вообще прекратит торговлю.