Латвия хочет использовать новые инструменты для борьбы с обходом санкций против РФ

Латвия хочет улучшить соблюдение санкций Европейского союза против России, используя инструменты, которые она использует для прекращения незаконного финансирования.
Об этом заявил заместитель директора подразделения финансовой разведки Латвии Паулис Ильенковс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Страны Балтии являются одними из самых решительных в критике вторжения РФ в Украину. Они изо всех сил пытаются контролировать поток торговли из остальной части ЕС в страны Центральной Азии, при этом товары в конечном итоге попадают в Россию", - пишет издание.
Теперь эта задача перейдет к латвийскому подразделению финансовой разведки, мандат которого расширится от расследования финансовых преступлений до контроля над торговыми санкциями. Агентство будет:
"Инструменты, которые были внедрены в финансовый сектор, они также могут быть использованы для правильной реализации санкций", - сказал Ильенковс.
Подразделение финансовой разведки получило новые инструменты после серии финансовых скандалов, в частности закрытия второго по величине банка Латвии, который Казначейство США обвинило в отмывании денег в 2018 году.
В последнее время внимание также было обращено на призывы запретить транзит российского зерна и марганцевой руды. В конце концов это может повысить вероятность того, что Латвия вообще прекратит торговлю.
Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.
Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.
А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.
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