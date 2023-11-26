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Латвія хоче долучитися до переговорів для розблокування кордону України та Польщі

Рига, Неділя 26 листопада 2023 10:42
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Латвія хоче долучитися до переговорів для розблокування кордону України та Польщі Фото: міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook_com_karinskrisjanis)
Автор: Наталія Юрченко

Латвія заявила про готовність приєднатися до переговорів для розблокування кордону України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Латвії.

Відповідну заяву глава МЗС Латвії Крішьяніс Каріньш зробив під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком.

"Міністр закордонних справ Латвії передав готовність Латвії долучатися та надавати допомогу у пошуку вирішення ситуації", - йдеться у повідомленні.

Обидва міністри також обговорили майбутнє рішення Ради ЄС щодо початку переговорів про вступ України до Європейського союзу. Каріньш підтвердив, що Латвія підтримує Україну на шляху до євроінтеграції, зазначивши, що переговори повинні початися вже цього року.

Міністри також обговорили співпрацю між Латвією та Польщею в рамках ЄС та майбутній розвиток ЄС.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту на пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

РБК-Україна побувало на україно-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.

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