Латвия хочет присоединиться к переговорам по разблокированию границы Украины и Польши

Латвия заявила о готовности присоединиться к переговорам по разблокированию границы Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Латвии.

Соответствующее заявление глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сделал во время телефонного разговора с министром по европейским вопросам в правительстве Польши Шимоном Шинковским вель Сенко.

"Министр иностранных дел Латвии передал готовность Латвии приобщаться и оказывать помощь в поиске разрешения ситуации", - говорится в сообщении.

Оба министра также обсудили будущее решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Кариньш подтвердил, что Латвия поддерживает Украину по пути к евроинтеграции, отметив, что переговоры должны начаться уже в этом году.

Министры также обсудили сотрудничество между Латвией и Польшей в рамках ЕС и дальнейшее развитие ЕС.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для нашей страны.

РБК-Украина побывало на украино-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.