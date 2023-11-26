ua en ru
Вс, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия хочет присоединиться к переговорам по разблокированию границы Украины и Польши

Рига, Воскресенье 26 ноября 2023 10:42
UA EN RU
Латвия хочет присоединиться к переговорам по разблокированию границы Украины и Польши Фото: министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (facebook_com_karinskrisjanis)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия заявила о готовности присоединиться к переговорам по разблокированию границы Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Латвии.

Соответствующее заявление глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сделал во время телефонного разговора с министром по европейским вопросам в правительстве Польши Шимоном Шинковским вель Сенко.

"Министр иностранных дел Латвии передал готовность Латвии приобщаться и оказывать помощь в поиске разрешения ситуации", - говорится в сообщении.

Оба министра также обсудили будущее решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Кариньш подтвердил, что Латвия поддерживает Украину по пути к евроинтеграции, отметив, что переговоры должны начаться уже в этом году.

Министры также обсудили сотрудничество между Латвией и Польшей в рамках ЕС и дальнейшее развитие ЕС.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для нашей страны.

РБК-Украина побывало на украино-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Польша Граница с Украиной
NEWS
Reuters показало кадры работы ПВО в Киеве. Игнат говорит, что "претензий нет"
Reuters показало кадры работы ПВО в Киеве. Игнат говорит, что "претензий нет"
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах