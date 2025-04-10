Латвія хоче бути в "коаліції рішучих", але деякі деталі краще приховати, - міністр

За словами Спрудса, на зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих", що була організована Британією та Францією у Брюсселі, було обговорено можливість підтримки України.

"(Сили заспокоєння - ред.) - це важливий механізм, яким ми можемо підтримати й Україну. Звичайно, деякі деталі необхідно приховати", - наголосив він.

За словами міністра, Латвія підтвердила свою готовність бути частиною "коаліції рішучих", зокрема, підкресливши важливість здатності до конкретних дій.

"Ми вважаємо, що маємо бути частиною "коаліції рішучих" і я б навіть додав "коаліції здатних". Про сили заспокоєння, звісно, ​​ще треба говорити детально. Тут є кілька вимірів, але я б не був публічним, поки ми також не приймемо деякі рішення", - пояснив Спрудс.

Він також зазначив, що подальші обговорення механізмів підтримки України та Сил заспокоєння залишаються на порядку денному.

"Ми маємо займатися забезпеченням сталого і справедливого миру, підтримуючи Україну. І в той же час, звісно, ​​ми говоримо саме про конкретні механізми, що ми можемо зробити також у рамках сил заспокоєння", - підсумував він.