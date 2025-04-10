Латвия хочет быть в "коалиции решительных", но некоторые детали лучше скрыть, - министр

Латвия готова быть частью "коалиции решительных" для поддержки Украины. Однако, некоторые детали будущей военной помощи пока не рассекречивают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса во время встречи министров обороны государств "коалиции решительных".
По словам Спрудса, на встрече министров обороны государств "коалиции решительных", организованной Британией и Францией в Брюсселе, обсуждалась возможность поддержки Украины.
"(Силы успокоения - ред.) - это важный механизм, которым мы можем поддержать и Украину. Конечно, некоторые детали необходимо скрыть", - подчеркнул он.
По словам министра, Латвия подтвердила свою готовность быть частью "коалиции решительных", в частности, подчеркнув важность способности к конкретным действиям.
"Мы считаем, что должны быть частью "коалиции решительных" и я бы даже добавил "коалиции способных". О силах успокоения, конечно, еще надо говорить подробно. Здесь есть несколько измерений, но я бы не был публичным, пока мы также не примем некоторые решения", - пояснил Спрудс.
Он также отметил, что дальнейшие обсуждения механизмов поддержки Украины и Сил успокоения остаются на повестке дня.
"Мы должны заниматься обеспечением устойчивого и справедливого мира, поддерживая Украину. И в то же время, конечно, мы говорим именно о конкретных механизмах, что мы можем сделать также в рамках сил успокоения", - подытожил он.
Коалиция решительных - это инициатива для поддержки Украины, основанная Британией и Францией. Премьер Британии Кир Стармер заявил о создании коалиции 2 марта 2025 года.
Она предусматривает создание сил сдерживания для оказания помощи Украине.
К коалиции присоединились около пятнадцати стран, включая Францию, Британию, Канаду и Австралию. Они согласились отправить военные контингенты для обороны и прикрытия, но без участия в активных боевых действиях.
Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что недавно в Киеве состоялась встреча представителей коалиции. Подробнее о встрече можно узнать в материале РБК-Украина.
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