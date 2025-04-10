Латвия хочет быть в "коалиции решительных", но некоторые детали лучше скрыть, - министр

По словам Спрудса, на встрече министров обороны государств "коалиции решительных", организованной Британией и Францией в Брюсселе, обсуждалась возможность поддержки Украины.

"(Силы успокоения - ред.) - это важный механизм, которым мы можем поддержать и Украину. Конечно, некоторые детали необходимо скрыть", - подчеркнул он.

По словам министра, Латвия подтвердила свою готовность быть частью "коалиции решительных", в частности, подчеркнув важность способности к конкретным действиям.

"Мы считаем, что должны быть частью "коалиции решительных" и я бы даже добавил "коалиции способных". О силах успокоения, конечно, еще надо говорить подробно. Здесь есть несколько измерений, но я бы не был публичным, пока мы также не примем некоторые решения", - пояснил Спрудс.

Он также отметил, что дальнейшие обсуждения механизмов поддержки Украины и Сил успокоения остаются на повестке дня.

"Мы должны заниматься обеспечением устойчивого и справедливого мира, поддерживая Украину. И в то же время, конечно, мы говорим именно о конкретных механизмах, что мы можем сделать также в рамках сил успокоения", - подытожил он.