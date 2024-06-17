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Латвія готувала до відправки в Україну другу партію дронів, перша - вже в дорозі, - Міноборони

Фото: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії підготував другу партію безпілотників для України, які були закуплені в рамках національних зусиль. Перша партія вже прямує в Україну.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію.

"Латвія вже організувала партію дронів і їх уже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", - заявив він. 

За словами міністра, Латвія, яка разом із Великою Британією очолює коаліцію дронів, оголосила про план і зобов'язання внести цього року 20 млн євро.

"Разом із цим, коли ми рахуємо ті країни, які вже взяли на себе зобов'язання, це понад 500 млн, точніше, 549 млн євро вже обіцяно державами-членами, партнерами в рамках коаліції дронів. Отже, наступний крок - ефективно використати це фінансування, і ми робимо це на кількох рівнях", - додав Спрудс. 

Коаліція дронів

Країни світу об'єднуються, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало створення Коаліції дронів. Мета цієї ініціативи - закупівля безпілотних літальних апаратів для української армії.

Латвія вже заявила про готовність відправити першу партію дронів Україні. Це стало знаменною подією, яка демонструє єдність та підтримку, яку отримує Україна від міжнародної спільноти.

Як зазначила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, українська сторона тісно співпрацює із союзниками, надаючи їм результати тестування безпілотників у реальних бойових умовах.

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