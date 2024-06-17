Латвия готовила к отправке в Украину вторую партию дронов, первая - уже в дороге, - Минобороны

Правительство Латвии подготовило вторую партию беспилотников для Украины, которые были закуплены в рамках национальных усилий. Первая партия уже направляется в Украину.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.
"Латвия уже организовала партию дронов и их уже отправили. Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину", - заявил он.
По словам министра, Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет коалицию дронов, объявила о плане и обязательствах внести в этом году 20 млн евро.
"Вместе с этим, когда мы считаем те страны, которые уже взяли на себя обязательства, это более 500 млн, точнее, 549 млн евро уже обещаны государствами-членами, партнерами в рамках коалиции дронов. Итак, следующий шаг - эффективно использовать это финансирование, и мы делаем это на нескольких уровнях", - добавил Спрудс.
Страны мира объединяются, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Одним из важных шагов в этом направлении стало создание Коалиции дронов. Цель этой инициативы - закупка беспилотных летательных аппаратов для украинской армии.
Латвия уже заявила о готовности отправить первую партию дронов Украине. Это стало знаменательным событием, которое демонстрирует единство и поддержку, которую получает Украина от международного сообщества.
Как отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, украинская сторона тесно сотрудничает с союзниками, предоставляя им результаты тестирования беспилотников в реальных боевых условиях.
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