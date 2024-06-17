RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия готовила к отправке в Украину вторую партию дронов, первая - уже в дороге, - Минобороны

Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии подготовило вторую партию беспилотников для Украины, которые были закуплены в рамках национальных усилий. Первая партия уже направляется в Украину.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

"Латвия уже организовала партию дронов и их уже отправили. Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину", - заявил он. 

По словам министра, Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет коалицию дронов, объявила о плане и обязательствах внести в этом году 20 млн евро.

"Вместе с этим, когда мы считаем те страны, которые уже взяли на себя обязательства, это более 500 млн, точнее, 549 млн евро уже обещаны государствами-членами, партнерами в рамках коалиции дронов. Итак, следующий шаг - эффективно использовать это финансирование, и мы делаем это на нескольких уровнях", - добавил Спрудс. 
 

Коалиция дронов

Страны мира объединяются, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Одним из важных шагов в этом направлении стало создание Коалиции дронов. Цель этой инициативы - закупка беспилотных летательных аппаратов для украинской армии.

Латвия уже заявила о готовности отправить первую партию дронов Украине. Это стало знаменательным событием, которое демонстрирует единство и поддержку, которую получает Украина от международного сообщества.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, украинская сторона тесно сотрудничает с союзниками, предоставляя им результаты тестирования беспилотников в реальных боевых условиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияДрониВойна России против УкраиныВойна в УкраинеПомощь Украине