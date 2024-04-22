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Що отримують союзники України за участь у Коаліції дронів: у Міноборони зробили заяву

Понеділок 22 квітня 2024 18:37
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Що отримують союзники України за участь у Коаліції дронів: у Міноборони зробили заяву Фото: в Україні відбувся перший щорічний форум "Воєнні інновації у сучасних війнах" (mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна передає союзникам, які беруть участь у Коаліції дронів, результати тестування їхніх безпілотників на полі бою.

Про це заявила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Чиновниця під час першого щорічного форуму "Воєнні інновації у сучасних війнах" розповіла, що Україна налагоджує тісне співробітництво між військовими, розробниками, підприємствами та дослідниками, оскільки головна мета для нашої країни - отримати перевагу у сфері технологій.

"У рамках Коаліції дронів ми маємо домовленості з партнерами про тестування їх виробів на полі бою та зворотний зв'язок. Участь у Коаліції - не лише пряма допомога українській армії, а й внесок у загальний розвиток оборонної індустрії у світі", - наголосила заступник міністра.

У свою чергу заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, який також взяв участь у форумі, зазначив, що роботизовані системи та дрони запроваджують на рівні окремих батальйонів. Це дозволяє зберігати життя солдатів.

Коаліція дронів

Нагадаємо, ще у грудні минулого року стало відомо про створення Коаліції дронів, у рамках якої нашій країні надаватимуть безпілотники для допомоги у захисті від російської агресії. Очолили коаліцію Британія та Латвія.

У січні цього року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів про участь у Коаліції дронів майже 20 країн.

При цьому прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня минулого тижня анонсувала перші постачання безпілотників до України в рамках Коаліції.

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