Що отримують союзники України за участь у Коаліції дронів: у Міноборони зробили заяву

Чиновниця під час першого щорічного форуму "Воєнні інновації у сучасних війнах" розповіла, що Україна налагоджує тісне співробітництво між військовими, розробниками, підприємствами та дослідниками, оскільки головна мета для нашої країни - отримати перевагу у сфері технологій.

"У рамках Коаліції дронів ми маємо домовленості з партнерами про тестування їх виробів на полі бою та зворотний зв'язок. Участь у Коаліції - не лише пряма допомога українській армії, а й внесок у загальний розвиток оборонної індустрії у світі", - наголосила заступник міністра.

У свою чергу заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, який також взяв участь у форумі, зазначив, що роботизовані системи та дрони запроваджують на рівні окремих батальйонів. Це дозволяє зберігати життя солдатів.