Латвія готує масштабну заборону імпорту з РФ та Білорусі з 1 вересня

Латвія з 1 вересня запровадить масштабну заборону на імпорт широкого переліку промислових товарів із Росії та Білорусі. Обмеження стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Відповідні нові правила ухвалив латвійський уряд на засіданні у вівторок, 25 серпня.
Сейм Латвії підтримав рішення про заборону торгівлі з РФ та Білоруссю ще наприкінці липня. Постанова уряду остаточно зафіксувала точну дату набрання чинності цими обмеженнями - 1 вересня цього року.
Обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку та готової продукції. Зокрема, до переліку увійшли:
Заборона діятиме навіть у тому випадку, якщо ці товари виробництва РФ чи Білорусі ввозитимуться на територію Латвії через інші країни.
Головним завданням рішення є захист інтересів національної безпеки Латвії. Крім того, уряд країни прагне суттєво зменшити експортні доходи бюджетів Росії та Білорусі, а також повністю перекрити канали потрапляння російських пропагандистських матеріалів до країни.
Нагадаємо, нещодавно Bloomberg писало, що ЄС готує санкції проти більш ніж 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Це найбільша кількість фірм, внесених до чорного списку в межах одного пакету.
Водночас FT писало, що великі санкційні пакети ЄС проти Росії можуть залишитися в минулому. Брюссель хоче відмовитися від багаторічної стратегії.