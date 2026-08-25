Латвія готує масштабну заборону імпорту з РФ та Білорусі з 1 вересня

Відповідні нові правила ухвалив латвійський уряд на засіданні у вівторок, 25 серпня.

Сейм Латвії підтримав рішення про заборону торгівлі з РФ та Білоруссю ще наприкінці липня. Постанова уряду остаточно зафіксувала точну дату набрання чинності цими обмеженнями - 1 вересня цього року.

Що саме потрапило під заборону

Обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку та готової продукції. Зокрема, до переліку увійшли:

друковані книги, газети та інша поліграфічна продукція;

одяг, взуття, головні убори та інші готові текстильні вироби;

іграшки, ігри та спортивне приладдя.

Заборона діятиме навіть у тому випадку, якщо ці товари виробництва РФ чи Білорусі ввозитимуться на територію Латвії через інші країни.

Головним завданням рішення є захист інтересів національної безпеки Латвії. Крім того, уряд країни прагне суттєво зменшити експортні доходи бюджетів Росії та Білорусі, а також повністю перекрити канали потрапляння російських пропагандистських матеріалів до країни.