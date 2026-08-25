Латвия готовит масштабный запрет на импорт из РФ и Беларуси с 1 сентября

Латвия с 1 сентября введет масштабный запрет на импорт широкого перечня промышленных товаров из России и Беларуси. Ограничения будут касаться как прямого ввоза, так и поставок через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Соответствующие новые правила приняло латвийское правительство на заседании во вторник, 25 августа.

Сейм Латвии поддержал решение о запрете торговли с РФ и Беларусью еще в конце июля. Постановление правительства окончательно зафиксировало точную дату вступления в силу этих ограничений - 1 сентября этого года.

Что именно попало под запрет

Ограничения включают значительную группу товаров широкого потребления и готовой продукции. В частности, в список вошли:

печатные книги, газеты и прочая полиграфическая продукция;

одежда, обувь, головные уборы и другие готовые текстильные изделия;

игрушки, игры и спортивные принадлежности.

Запрет будет действовать даже в том случае, если эти товары производства РФ или Беларуси будут ввозиться на территорию Латвии через другие страны.

Главной задачей решения является защита интересов национальной безопасности Латвии. Кроме того, правительство страны стремится существенно снизить экспортные доходы бюджетов России и Беларуси, а также полностью перекрыть каналы попадания российских пропагандистских материалов в страну.