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Латвия готовится к волне нелегалов из Беларуси. МВД предлагает чрезвычайное положение

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева обсудила с депутатами Сейма возможность введения чрезвычайного положения на границе с Беларусью. В министерстве уже готовятся к тому, чтобы белорусский режим начнет переправлять нелегалов в Латвию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

В ходе переговоров стороны договорились о необходимости введения чрезвычайного положения в приграничном регионе Латвии. Кроме того, депутаты парламента заявили, что нужно как можно скорее построить стену на границе с Беларусью.

Кроме того, на встрече обсудили необходимость внесения поправок в Уголовный закон, ужесточив наказание для организаторов и участников нелегальной переправки людей через границу.

Напомним, сейчас с наплывом нелегалов из Беларуси столкнулась Литва. В воскресенье литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов.

Украина поможет Литве в борьбе с наплывом нелегалов. Украинская сторона отправит балтийской стране колючую проволоку.

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ЛатвиянелегалыБеларусьчрезвычайное положение