Латвія готується до хвилі нелегалів з Білорусі. МВС пропонує надзвичайний стан

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва обговорила з депутатами Сейму можливість введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. У міністерстві вже готуються до того, щоб білоруський режим почне переправляти нелегалів в Латвію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi .

В ході переговорів сторони домовилися про необхідність введення надзвичайного стану в прикордонному регіоні Латвії. Крім того, депутати парламенту заявили, що потрібно якомога швидше побудувати стіну на кордоні з Білоруссю.

Крім того, на зустрічі обговорили необхідність внесення поправок в Кримінальний закон, посиливши покарання для організаторів та учасників нелегальної переправки людей через кордон.