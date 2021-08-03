Латвія готується до хвилі нелегалів з Білорусі. МВС пропонує надзвичайний стан

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва обговорила з депутатами Сейму можливість введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. У міністерстві вже готуються до того, щоб білоруський режим почне переправляти нелегалів в Латвію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.
В ході переговорів сторони домовилися про необхідність введення надзвичайного стану в прикордонному регіоні Латвії. Крім того, депутати парламенту заявили, що потрібно якомога швидше побудувати стіну на кордоні з Білоруссю.
Крім того, на зустрічі обговорили необхідність внесення поправок в Кримінальний закон, посиливши покарання для організаторів та учасників нелегальної переправки людей через кордон.
Нагадаємо, зараз з напливом нелегалів з Білорусі зіткнулася Литва. У неділю литовські прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів.
Україна допоможе Литві у боротьбі з напливом нелегалів. Українська сторона відправить балтійській країні колючий дріт.