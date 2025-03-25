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Латвія готова сприяти посиленню санкції проти металургії РФ, - нардеп

Вівторок 25 березня 2025 13:36
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Латвія готова сприяти посиленню санкції проти металургії РФ, - нардеп Фото: Латвія готова сприяти посиленню санкції проти металургії РФ
Автор: Олександр Мороз

Євросоюз декларує підтримку України, але водночас – продовжує купувати газ, нафту та металопродукцію у агресора. Тому наша держава має продовжувати роботу по посиленню санкцій.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Отримав відповідь латвійського МЗС на моє звернення щодо санкцій. Латвія буде працювати над посиленням санкцій щодо металургійної індустрії РФ. Наші латвійські друзі послідовні і стійкі у підтримці України, на відміну від багатьох інших країн. Бо сьогодні ми опинились в ситуації, коли Європа начебто прагне посилити безпеку, декларує посилення тиску на путінський режим, у той же час збільшує імпорт зрідженого природного газу, нафти і продовжує використовувати російські метали. При чому у випадку останніх торгують з компаніями, які безпосередньо забезпечують російське ВПК", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, що у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські металургійні продукти, зокрема сляби, ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

Нагадаємо, 24 лютого Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований, зокрема, проти тіньового флоту РФ, а також банків, які обходять обмеження.

Водночас того ж дня глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що блок розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій. Поки що невідомо, коли його представлять.

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