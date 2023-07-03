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Латвія частково відновлює видачу віз росіянам

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Латвія , Понеділок 03 липня 2023 20:40
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам Фото: Латвія частково відновлює видачу віз росіянам (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Латвії з 4 липня відновить видачу гуманітарних віз окремим категоріям росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

"Після оцінки безпекової ситуації та консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами Міністерство закордонних справ відновлює обмежений прийом візових клопотань від громадян Росії в дипломатичних та консульських установах Латвії за кордоном з 4 липня 2023 року" - йдеться в повідомленні.

Заявки на візи можуть подавати члени сімей жителів Латвії, громадян країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також особи, в'їзд яких пов'язаний із гуманітарними причинами, наприклад у зв’язку із серйозною хворобою близької людини чи похоронами.

Як зазначили у МЗС, кожна візова заявка буде оцінюватися в індивідуальному порядку. Заявник повинен буде надати документальне підтвердження того, що він підпадає під будь-яку з перерахованих категорій.

Латвія припинила видачу віз росіянам

Раніше повідомлялося, що Латвія припиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-які інші візи, а також посилює охорону кордону з РФ.

Дане рішення прийнято у зв'язку з нестабільною військовою ситуацією у Росії через спробу заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Окрім цього, влада країни вирішила не змінювати обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.

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