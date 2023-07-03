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Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам

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Латвия, Понедельник 03 июля 2023 20:40
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам Фото: Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Латвии с 4 июля возобновит выдачу гуманитарных виз отдельным категориям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"После оценки ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами Министерство иностранных дел возобновляет ограниченный прием визовых ходатайств от граждан России в дипломатических и консульских учреждениях Латвии за рубежом с 4 июля 2023 года" - говорится в сообщении.

Заявки на визы могут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например в связи с серьезной болезнью близкого человека или похоронами.

Как отметили в МИДе, каждая визовая заявка будет оцениваться в индивидуальном порядке. Заявитель должен будет предоставить документальное подтверждение, что он подпадает под любую из перечисленных категорий.

Латвия прекратила выдачу виз россиянам

Ранее сообщалось, что Латвия прекращает выдавать россиянам гуманитарные или любые другие визы, а также ужесточает охрану границы с РФ.

Данное решение принято в связи с нестабильной военной ситуацией в России из-за попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Кроме этого, власти страны решили не изменять ограничения на пересечение границы, действующие для граждан РФ с 19 сентября 2022 года.

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