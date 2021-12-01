Латвия будет выборочно тестировать въезжающих в страну
Фото: Латвия будет выборочно тестировать въезжающих в страну (Getty Images)
Правительство Латвии приняло решение ввести выборочное тестирование на коронавирус въезжающих в страну. Нововведение вступит в силу в четверг, 2 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Так, с завтрашнего дня въезжающие в страну будут добровольно и выборочно сдавать ПЦР-тесты на COVID.
Тест могут пройти все, кто приезжает в Латвию любым транспортом, кроме частных автомобилей.
Новая мера вводится для контроля за распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".
Напомним, в октябре в Латвии ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса на три месяца.
Кроме того, в Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей.