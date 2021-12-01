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Латвия будет выборочно тестировать въезжающих в страну

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Рига, Среда 01 декабря 2021 20:27
Латвия будет выборочно тестировать въезжающих в страну Фото: Латвия будет выборочно тестировать въезжающих в страну (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии приняло решение ввести выборочное тестирование на коронавирус въезжающих в страну. Нововведение вступит в силу в четверг, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Так, с завтрашнего дня въезжающие в страну будут добровольно и выборочно сдавать ПЦР-тесты на COVID.

Тест могут пройти все, кто приезжает в Латвию любым транспортом, кроме частных автомобилей.

Новая мера вводится для контроля за распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Напомним, в октябре в Латвии ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса на три месяца.

Кроме того, в Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей.

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