Латвия будет выборочно тестировать въезжающих в страну

Правительство Латвии приняло решение ввести выборочное тестирование на коронавирус въезжающих в страну. Нововведение вступит в силу в четверг, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Так, с завтрашнего дня въезжающие в страну будут добровольно и выборочно сдавать ПЦР-тесты на COVID.

Тест могут пройти все, кто приезжает в Латвию любым транспортом, кроме частных автомобилей.

Новая мера вводится для контроля за распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".