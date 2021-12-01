Латвія буде вибірково тестувати в'їжджаючих в країну
Фото: Латвія буде вибірково тестувати в'їжджають в країну (Getty Images)
Уряд Латвії прийняв рішення ввести вибіркове тестування на коронавірус в'їжджають в країну. Нововведення набуде чинності в четвер, 2 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Так, з завтрашнього дня в'їжджають в країну будуть добровільно і вибірково здавати ПЛР-тести на COVID.
Тест можуть пройти всі, хто приїжджає в Латвію будь-яким транспортом, крім приватних автомобілів.
Новий захід вводиться для контролю за поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Нагадаємо, в жовтні у Латвії ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус на три місяці.
Крім того, в Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів.