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Латвія буде вибірково тестувати в'їжджаючих в країну

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Рига, Середа 01 грудня 2021 20:27
Латвія буде вибірково тестувати в'їжджаючих в країну Фото: Латвія буде вибірково тестувати в'їжджають в країну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії прийняв рішення ввести вибіркове тестування на коронавірус в'їжджають в країну. Нововведення набуде чинності в четвер, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Так, з завтрашнього дня в'їжджають в країну будуть добровільно і вибірково здавати ПЛР-тести на COVID.

Тест можуть пройти всі, хто приїжджає в Латвію будь-яким транспортом, крім приватних автомобілів.

Новий захід вводиться для контролю за поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, в жовтні у Латвії ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус на три місяці.

Крім того, в Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів.

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