Латвія анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь"

Керівник NEPLP Іварс Аболіньш зазначив, що рішення було прийнято після оцінки комплексу порушень каналом, допущених останнім часом: відсутність звукової доріжки держмовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території РФ, допущене телеведучим найменування російської армії "нашою армією", можливе вираження підтримки російської армії. Крім того, рішення ґрунтується на інформації отриманої від Служби державної безпеки, але Аболіньш не розголошує її зміст.

"Оцінивши сукупність порушень, NEPLP знайшов впевненість, що керівництво телеканалу "Дождь" не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії", - сказав Аболіньш.

Рішення набуде чинності у ніч 8 грудня, коли "Дождь" має припинити мовлення на території Латвії.

NEPLP також попросить встановити геоблокування каналу "Дождь" у Youtube, щоб контент став недоступним у Латвії. При цьому в Росії канал може вільно вести мовлення в Інтернеті.

"Це рішення показує, що Латвія - правова та демократична країна, відкрита для ЗМІ, тому що Латвія впустила в країну велику кількість пов'язаних із Росією ЗМІ, які можуть тут вільно працювати. Покарано було лише телеканал "Дождь", який порушив закон", - сказав Аболіньш.

При цьому рішення NEPLP може бути оскаржене.

Нагадаємо, раніше вже колишній ведучий "Дождя" Олексій Коростелев в ефірі заявив про допомогу російським військовим, які воюють проти України "оснащенням та елементарними зручностями". Ця заява викликала обурення у соцмережах, після чого головний редактор Тихон Дзядко спростував слова Коростелева та запевнив, що медіахолдинг нібито не надає жодної допомоги російській армії.

Подробиці скандалу навколо російського телеканалу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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