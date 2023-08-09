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Латвія на 6 місяців посилить охорону кордону з Білоруссю

Фото: Латвія посилить охорону білоруського кордону (facebook rs gov)
Автор: Максим Шушко

Кабінет Міністрів Латвії оголосив про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кабміну Латвії.

В заяві латвійського уряду йдеться, що до компетентних органів країни продовжують надходити відомості про випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі. Тому, відповідний наказ видано для того, щоб забезпечити рівний захист кордонів країн усього регіону з Білоруссю.

Крім того, наказом передбачено, що Державна прикордонна служба здійснює посилений нагляд за латвійсько-білоруським кордоном, а Національні збройні сили та Державна поліція надають необхідну підтримку ДПС.

Урядовці зазначають, що війну проти України, започатковану Росією та відкрито підтримувану білоруським режимом, можна розцінювати як додаткову обставину ризику та можливу мотивацію для продовження Білоруссю своїх зусиль щодо дестабілізації ситуації на кордоні країни з Латвією.

"Вагнерівці" в Білорусі

Останні кілька тижнів колони найманців активно приїжджають на територію Білорусі. За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", на території РБ помітили вже 12 колон "вагнерівців".

Вони приїжджають разом зі своєю бронетехнікою на військову базу у Могильовській області. У зв'язку із цим, Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій можуть закрити кордони з Білоруссю.

 

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Литвакордон з Білоруссю