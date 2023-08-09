Латвия на 6 месяцев усилит охрану границы с Беларусью

В заявлении латвийского правительства говорится, что в компетентные органы страны продолжают поступать сведения о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Поэтому соответствующий приказ издан для того, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью.

Кроме того, приказом предусмотрено, что Государственная пограничная служба осуществляет усиленный надзор за латвийско-белорусской границей, а Национальные вооруженные силы и Государственная полиция оказывают необходимую поддержку ГНС.

Чиновники отмечают, что войну против Украины, начатую Россией и открыто поддерживаемую белорусским режимом, можно расценивать как дополнительное обстоятельство риска и возможную мотивацию для продолжения Беларусью своих усилий по дестабилизации ситуации на границе страны с Латвией.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Последние несколько недель колонны наемников активно приезжают на территорию Беларуси. По данным мониторингового канала "Белорусский Гаюн", на территории РБ заметили уже 12 колонн "вагнеровцев".

Они приезжают вместе со своей бронетехникой на военную базу в Могилевской области. В этой связи Польша, Литва и Латвия в случае возможных провокаций могут закрыть границы с Беларусью.