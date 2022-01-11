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Латвия с 25 января планирует отказаться от тканевых масок

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Латвия, Вторник 11 января 2022 15:30
Латвия с 25 января планирует отказаться от тканевых масок Фото: защитная маска (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Кабинет министров Латвии поддержал идею с 25 января отказаться от тканевых масок, закрывающих нос и рот. Министры хотели бы, чтоб через две недели в публичных местах использовали только медицинские маски и респираторы FFP2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.

"Кабинет министров поддержал идею с 25 января отказаться от тканевых масок, закрывающих нос и рот. Через две недели в публичных местах можно будет использовать только медицинские маски и респираторы FFP2. Но пока это требование не оформлено в конкретное решение правительства", - пишет издание.

На заседании правительства руководитель группы оперативного руководства, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис проинформировал о том, что об этом дискутируют эксперты.

По словам Цитсковскса, сейчас у государства есть в запасе необходимое количество медицинских масок, которые в течение двух недели можно будет бесплатно выдать нуждающимся и малообеспеченным.

Руководитель Группы оперативного руководства указал, что требование об использовании медицинских масок и отказе от тканевых масок может вступить в силу через две недели.

Респираторы FFP2

Что касается респираторов FFP2, Цитсковскис проинформировал, что в стране нет запасов таких масок, а также нет активных договоров о закупке таких средств защиты. Чтобы приобрести такие респираторы в нужном объеме, необходимо объявить закупку. Это потребует полтора месяца.

Одновременно Цитсковскис признал, что у самоуправлений есть возможность самим организовать закупку респираторов в небольших объемах и обеспечить такими средствами малообеспеченных жителей. Но параллельно государству нужно организовывать большую закупку, чтобы обеспечить запасы.

Экспресс-тесты на COVID-19

Он также проинформировал о планах государства приобрести экспресс-тесты на COVID-19 и бесплатно раздавать их жителям. По его словам, закупка таких тестов может быть произведена на 3-4 недели и государство это обойдется в 20 млн евро в месяц.

Кабинет министров концептуально поддержал предложения Группы оперативного руководства и достиг договоренности о том, что Министерство здравохранения разработает и подаст на рассмотрение поправки к Правилам об эпидемиологической безопасности по ограничению инфекции COVID-19. В этих изменениях планируется предусмотреть требование носить только медицинские маски и респираторы FFP2.

Напомним, Румыния с 8 января начала штрафовать за ношение тканевых масок. Теперь гражданам за такую маску грозит штраф в размере 2 500 леев (около 570 долларов).

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