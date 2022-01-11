Латвія з 25 січня планує відмовитися від тканинних масок

Кабінет Міністрів Латвії підтримав ідею з 25 січня відмовитися від тканинних масок, що закривають ніс і рот. Міністри хотіли б, щоб через два тижні в публічних місцях використовували тільки медичні маски і респіратори FFP2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI .

"Кабінет міністрів підтримав ідею з 25 січня відмовитися від тканинних масок, що закривають ніс і рот. Через два тижні в публічних місцях можна буде використовувати тільки медичні маски і респіратори FFP2. Але поки ця вимога не оформлена в конкретне рішення уряду", - пише видання.

На засіданні уряду керівник групи оперативного керівництва, директор Державної канцелярії Яніс Цітсковскіс поінформував про те, що про це дискутують експерти.

За словами Цітсковскса, зараз у держави є в запасі необхідна кількість медичних масок, які протягом двох тижнів можна буде безкоштовно видати нужденним і малозабезпеченим.

Керівник групи оперативного керівництва вказав, що вимога про використання медичних масок і відмову від тканинних масок може вступити в силу через два тижні.

Респіратори FFP2

Що стосується респіраторів FFP2, Цітсковскіс поінформував, що в країні немає запасів таких масок, а також немає активних договорів про закупівлю таких засобів захисту. Щоб придбати такі респіратори в потрібному обсязі, необхідно оголосити закупівлю. на це потрібно півтора місяці.

Одночасно Цітсковскіс визнав, що у самоврядувань є можливість самим організувати закупівлю респіраторів в невеликих обсягах і забезпечити такими засобами малозабезпечених жителів. Але паралельно державі потрібно організовувати велику закупівлю, щоб забезпечити запаси.

Експрес-тести на COVID-19

Він також поінформував про плани держави придбати експрес-тести на COVID - 19 і безкоштовно роздавати їх жителям. За його словами, закупівля таких тестів може бути проведена на 3-4 тижні і держава це обійдеться в 20 млн євро на місяць.

Кабінет Міністрів концептуально підтримав пропозиції групи оперативного керівництва і досяг домовленості про те, що Міністерство охорони здоров'я розробить і подасть на розгляд поправки до Правил про епідеміологічну безпеку щодо обмеження інфекції COVID-19. У цих змінах планується передбачити вимогу носити тільки медичні маски і респіратори FFP2.