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В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Новости » Общество     02.03.2020 - 20:19
В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уголовный процесс по данному факту было начато еще в июле 2019 года, однако информацию обнародовали только сейчас

Служба государственной безопасности Латвии сообщила, что был задержан подозреваемый в шпионаже на пользу Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как отметили в службе госбезопасности, попытка завербовать одного из ее сотрудников была неудачной.

По словам сотрудника службы, неизвестный гражданин Латвии предлагал ему начать шпионить в интересах российской спецслужбы, название которой не раскрывается. Как выяснилось в результате следствия, это задача задержан житель Латвии получил от той самой спецслужбы России.

Уголовный процесс по данному факту было начато еще в июле 2019 года, а в середине февраля 2020 года дело передали в прокуратуру для начала уголовного преследования. Информацию об происшествии Служба госбезопасности обнародовала только сейчас.

В ведомстве объяснили, что вербовщик предлагал сотруднику латвийской спецслужбы собирать и передавать России информацию, содержащую государственную тайну, доступ к которой имел этот агент.

На данный момент вербовщик решению суда помещен под стражу на время следствия.

Напомним, в Австрии начался судебный процесс по делу экс-полковника австрийской армии, обвиняемого в шпионаже и раскрытии государственных и военных тайн российской военной разведки в течение как минимум 25 лет.

Кроме того, Швейцария арестовала российского шпиона, сотрудника Службы внешней разведки Российской Федерации, который в Женеве шпионил за российскими диссидентами и олигархами.

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