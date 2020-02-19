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В Швейцарии осудили российского шпиона

Новости » Общество     19.02.2020 - 19:03
В Швейцарии осудили российского шпиона
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В начале 2020 года прокуратура Швейцарии приговорила обвиняемого к 6 месяцам ареста, но мужчину сразу отпустили

Швейцария осудила российского шпиона, сотрудника Службы внешней разведки Российской Федерации, который в Женеве шпионил за российскими диссидентами и олигархами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SonntagsZeitung.

Как отмечает издание, об этом деле до сих пор ничего не было известно, "но и сейчас, после вынесения обвинительного приговора, оно остается загадочным".

В начале этого года федеральная прокуратура Швейцарии осудил обвиняемого в рамках так называемого "судебного приказа", то есть без публичного процесса, к шести месяцам заключения за осуществление незаконной политической разведки. И с учетом срока предварительного заключения мужчину сразу отпустили.

Издание отмечает, что рекордно короткое время следствия и мягкое наказание указывает, что "представители юстиции хотели закрыть дело как можно скорее, чтобы незаметно избавиться от такого дипломатично деликатного дела".

По данным СМИ, федеральная прокуратура Швейцарии пыталась сохранить в тайне как можно больше деталей дела. Так, в материалах дела черным цветом зачеркнуто, в том числе, национальность осужденного шпиона и название спецслужбы, на которую он работал. Имена тех, за кем следил российский шпион, также держат в секрете.

В публикации утверждается, что осужденный был русским.

"Он работал на российскую службу внешней разведки СВР". Как доказательная база следователем служили сообщения на смартфонах шпиона. Его задачей было с помощью беспилотника и камеры шпионить за своими же соотечественниками в Женеве, скорее всего, диссидентами и олигархами, которые попали в опалу Кремля", - говорится в статье.

В швейцарских спецслужбах, МИД, прокуратуре и полиции не стали официально комментировать дело. Также в посольстве РФ в Швейцарии заявили, что им "ничего не известно об этом деле".

По данным издания, 27 января прошлого года полицейские остановили в Женеве одного мужчину и "быстро поняли, что с ним что-то не так".

"Итальянские номерные знаки на его Range Rover Vogue были фальшивыми. У него не было действующего документа о регистрации транспортного средства, автомобильной страховки - зато мужчина имел документы, выданные на разные имена. В его сумке находилось шесть телефонов, один беспилотник, одна камера Canon и ноутбук. К делу присоединилась федеральная прокуратура. Через несколько месяцев следователи пришли к выводу, что человек, который им попался, является шпионом", - отмечается в материале.

Напомним, 18 февраля Минюст Соединенных Штатов сообщило об аресте предполагаемого российского шпиона. Неназванный российский чиновник в 2019 году завербовал гражданина Мексики и резидента Сингапура Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса и поручил ему найти автомобиль, который принадлежит "источник в правительстве США".

Кроме того, ранее сообщалось, что Ирландия подозревает спецслужбы России в ведении активной работы в стране и у ее берегов. Целью российских спецслужб является определение точного местоположения оптико-волоконных кабелей, которые лежат на дне океана и с'объединяют Европу с Америкой.

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