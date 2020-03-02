У Латвії затримали підозрюваного в шпигунстві на користь Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кримінальний процес за даним фактом було розпочато ще у липні 2019 року, проте інформацію оприлюднили лише зараз

Служба державної безпеки Латвії повідомила, що був затриманий підозрюваний в шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як відзначили в службі держбезпеки, спроба завербувати одного з її співробітників була невдалою.

За словами співробітника служби, невідомий громадянин Латвії пропонував йому почати шпигувати на користь російської спецслужби, назва якої не розкривається. Як з'ясувалося в результаті слідства, це завдання затриманий житель Латвії отримав від тієї самої спецслужби Росії.

Кримінальний процес за даним фактом було розпочато ще у липні 2019 року, а в середині лютого 2020 року справу передали в прокуратуру для початку кримінального переслідування. Інформацію про подію Служба держбезпеки оприлюднила тільки зараз.

У відомстві пояснили, що вербувальник пропонував співробітникові латвійської спецслужби збирати й передавати Росії інформацію, що містить державну таємницю, доступ до якої мав цей агент.

На даний момент вербувальник рішенням суду вміщений під варту на час слідства.

Нагадаємо, в Австрії почався судовий процес у справі екс-полковника австрійської армії, обвинуваченого в шпигунстві та розкриття державних та військових таємниць російської військової розвідки протягом як мінімум 25 років.

Крім того, Швейцарія заарештувала російського шпигуна, співробітника Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, який в Женеві шпигував за російськими дисидентами й олігархами.