В Австрии начался суд над экс-полковником по подозрению в шпионаже на РФ

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Военного заподозрили в шпионаже в пользу России в конце 2018 года

В Зальцбурге начался судебный процесс по делу экс-полковника австрийской армии, обвиняемого в шпионаже и раскрытии государственных и военных тайн российской военной разведки в течение как минимум 25 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В ноябре 2018 года он был арестован, а в ноябре прошлого года ему предъявили обвинение. Прокуроры обвинили его в том, что он передал секретную информацию о системах вооружения и артиллерии австрийских военных в обмен на 280 тыс. евро.

Судьи областного суда Зальцбурга объявили, что судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме, поскольку собранные доказательства, вероятно, будут включать государственные секреты и данные военной разведки.

Бывший полковник отрицает все обвинения, утверждая, что он просто передал информацию, которая уже была опубликована в газетах или в Интернете. Его адвокат заявил, что полковник был "патриотом", который поддерживал связь с "некоторыми лицами за границей", но при этом никогда не нарушал закон.

Напомним, служба военной контрразведки Австрии уже задерживала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу. Вскоре мужчина тогда вернулся домой после двух дней пребывания под стражей. Суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры о судебном преследование военнослужащего за то, что он в течение 20 лет шпионил для России.