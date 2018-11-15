В Латвии задержали экс-президента CityCommerce Bank

Фото: Рейнис Тумовс (vk.com)

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции

В Латвии задержали экс-президента ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, Тумовса задержали по запросу украинской стороны. Он находился в международном розыске.

"По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента - одного из владельцев ОАО" Городской коммерческий банк "(CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы об экстрадиции задержанного", - говорится в сообщении.

Сообщается, что экс-руководство банка вместе с другими коммерческими структурами причастны к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн гривен.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту - одному из владельцев - ОАО "Городской коммерческий банк" и председателю правления. В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск.

Отмечается, что Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

В отношении председателя правления "Городского коммерческого банка", было установлено, что он получил гражданство РФ и уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в 2017 году экс-президент CityCommerce Bank сбежал в Латвию.

Сообщалось, что 30 декабря 2016 года в отношении Тумовса правоохранители составили сообщение о подозрении, а 4 января 2017 года его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.