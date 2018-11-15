У Латвії затримали екс-президента CityCommerce Bank

Фото: Рейнис Тумовс (vk.com)

Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції

У Латвії затримали екс-президента ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, якого підозрють у привласненні майже 300 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, Тумовса затримали за запитом української сторони. Він знаходився у міжнародному розшуку.

"За запитом української сторони правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента - одного з власників ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank), який знаходився у міжнародному розшуку. Президент та голова правління даної фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку. Наразі готуються матеріали щодо екстрадиції затриманого", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що екс-керівництво банку разом із іншими комерційними структурами причетні до виведення та привласнення активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 млн гривень.

Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Обом посадовцям було повідомлено про підозру: президенту - одному з власників - ПАТ "Міський комерційний банк" та голові правління. У 2017 році керівників банку оголосили у міжнародний розшук.

Зазначається, що Тумовса затримали у Латвії у жовтні 2018 року, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік.

Щодо голови правління "Міського комерційного банку", було встановлено, що він отримав громадянство РФ та виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в 2017 році екс-президент CityCommerce Bank втік до Латвії.

Повідомлялося, що 30 грудня 2016 року стосовно Тумовса правоохоронці склали повідомлення про підозру, а 4 січня 2017 року його оголосили в міжнародний розшук. 12 січня було отримано дозвіл на його затримання для застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Відзначимо, 13 вересня 2016 року Тумовса було видано посвідку на проживання в Латвії до вересня 2021 року.