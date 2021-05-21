В Латвии задержали 8 украинцев с поддельными тестами на COVID-19
В Латвии на границе задержали восемь граждан Украины. Они пытадись въехать в страну с поддельными тестами на COVID-19.
Об этом сообщает Delfi.
В Баусском крае выявлено восемь нарушителей с украинским гражданством и один с литовским, а в Элейской волости Елгавского края - еще два литовца.
Против четырех граждан Украины начато административное делопроизводство, остальные призваны к административной ответственности.
С начала апреля выявлено уже около 100 нарушителей с поддельными тестами.
Напомним, в Волынской области задержали продавца поддельных COVID-тестов.
Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.
РБК-Украина также писало, что сотрудники Департамента киберполиции разоблачили банду финансовых мошенников, использовавших схему "друг просит в долг".