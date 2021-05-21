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У Латвії затримали 8 українців з підробленими тестами на COVID-19

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Рига, П'ятниця 21 травня 2021 08:16
У Латвії затримали 8 українців з підробленими тестами на COVID-19 Фото: у Латвії затримали українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Латвії на кордоні затримали вісім громадян України. Вони намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на COVID-19.

Про це повідомляє Delfi.

У Бауському краї виявлено вісім порушників з українським громадянством і один з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю - ще два литовці.

Проти чотирьох громадян України розпочато адміністративне діловодство, решта призвані до адміністративної відповідальності.

З початку квітня виявлено вже близько 100 порушників з підробленими тестами.

Нагадаємо, у Волинській області затримали продавця підроблених COVID-тестів.

Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.

РБК-Україна також писало, що співробітники Департаменту кіберполіції викрили банду фінансових шахраїв, використовували схему "друг просить у борг".

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