ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Латвии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Новина українською →
Рига, Пятница 08 октября 2021 02:59
В Латвии ввели режим ЧС из-за коронавируса Фото: В Латвии ввели режим ЧС из-за COVID-19 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Латвийский совет по кризисному управлению решил ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет действовать три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Заседание длилось более девяти часов. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, правительство страны утвердит решение совета.

В последнее время в Латвии каждый день регистрируется более тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее в Министерстве здравоохранения Латвии решили усилить карантинные ограничения для непривитых от коронавируса. Без COVID-сертификатов не будут пускать на рабочие места в очном режиме, в ТРЦ и на массовые мероприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
NEWS
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
DAILY
Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова