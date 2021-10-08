В Латвии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Фото: В Латвии ввели режим ЧС из-за COVID-19 (Getty Images)
Латвийский совет по кризисному управлению решил ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет действовать три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Заседание длилось более девяти часов. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, правительство страны утвердит решение совета.
В последнее время в Латвии каждый день регистрируется более тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее в Министерстве здравоохранения Латвии решили усилить карантинные ограничения для непривитых от коронавируса. Без COVID-сертификатов не будут пускать на рабочие места в очном режиме, в ТРЦ и на массовые мероприятия.