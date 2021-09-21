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Без допуска на работу и в ТРЦ. Латвия усилит карантин для невакцинированных

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Латвия, Вторник 21 сентября 2021 11:17
Без допуска на работу и в ТРЦ. Латвия усилит карантин для невакцинированных Фото: Латвия усилит карантин невакцинированных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения Латвии планируют усилить карантинные ограничения для непривитых от коронавируса. Без COVID-сертификатов не будут пускать на рабочие места в очном режиме, в ТРЦ и на массовые мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По информации ведомства, ограничения могут начать действовать уже в октябре.

Кроме того, Министерство здравоохранения предлагает правительству ограничить все мероприятия и услуги не первой необходимости (спортивные залы, салоны красоты и т. д.) в помещениях для непривитых.

"С учетом быстрого распространения COVID-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

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