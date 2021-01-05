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В Латвии требуют отставки министра здравоохранения из-за провала вакцинации

Рига, Вторник 05 января 2021 22:14
В Латвии требуют отставки министра здравоохранения из-за провала вакцинации
Фото: Илзе Винькеле (facebook.com/i.vinkele)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения страны Илзе Винькеле. Он просит парламент назначить нового министра из-за проваленной программы вакцинации населения против коронавируса.

Об этом сообщает Delfi.

По словам премьера, единственным способом Латвии вернуться к нормальной жизни - это провести максимально скорую иммунизацию всего населения.

"В ее основе должен быть ясный и понятный обществу план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий. Интерпретации и дезинформация являются последствиями, и мы как общество страдаем от них уже сейчас. Мы не можем так продолжать", - заявил Кариньш.

Премьер отметил, что план доступности вакцин является приоритетным документом всего государства.

"Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно руководить и возобновить нашу нынешнюю борьбу с пандемией", - добавил Кариньш.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия начнет вакцинацию от коронавируса во втором квартале 2021 года.

При этом в Евросоюзе вакцинация от коронавируса началась еще 27 декабря.

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