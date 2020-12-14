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Латвия начнет массовую вакцинацию от COVID во втором квартале 2021 года

Рига, Понедельник 14 декабря 2020 14:59
Латвия начнет массовую вакцинацию от COVID во втором квартале 2021 года
Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Латвии первые дозы вакцины от коронавируса поступят в начале января следующего года. Однако массовая вакцинация начнется не ранее второго квартала 2021 года.

Об этом сообщает Diena.

По словам министра здравоохранения страны Илзы Винькеле, Латвия выполнила все предварительные условия, чтобы поскорее начать вакцинацию населения от коронавируса.

При этом министр добавила, что вакцинация будет добровольной.

Директор Государственного агентства лекарств Литвы Свен Хенкузенс сообщил, что первая партия вакцин, как ожидается, будет состоять из 12 тысяч доз, что позволит привить 6 тысяч человек. Вакцины из первой поставки будут распределены между врачами больниц, где лечатся пациенты с коронавирусом. Планируется также обеспечить вакцинами сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.

Напомним, ранее правительство Латвии продолжило чрезвычайную ситуацию в стране до 11 января для того, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Кроме того, в 12 латвийских районах вокруг Риги ввели новые карантинные ограничения. Их усилили в тех муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений коронавирусом на 100 тысяч населения превышал на 50% средние показатели в стране.

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Новости Украины В мире вакцина от коронавирусаЛатвия

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