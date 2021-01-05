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У Латвії вимагають відставки міністра охорони здоров'я через провалену вакцинацію

Рига, Вівторок 05 січня 2021 22:14
У Латвії вимагають відставки міністра охорони здоров'я через провалену вакцинацію
Фото: Ілзе Вінькеле (facebook.com/i.vinkele)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Латвії Кришьянис Каріньш висловив недовіру міністру охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле. Він просить парламент призначити нового міністра через провалену програму вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Delfi.

За словами прем'єра, єдиним способом Латвії повернутися до нормального життя - це провести максимально швидку імунізацію всього населення.

"В її основі повинен бути ясний і зрозумілий суспільству план доступності вакцин. Вже з початку другої хвилі пандемії ми боремося з наслідками того, що коли могли діяти швидко і на випередження, не було ясного і зрозумілого плану дій. Інтерпретації і дезінформація є наслідками, і ми як суспільство страждаємо від них вже зараз. Ми не можемо так продовжувати", - заявив Каріньш.

Прем'єр зазначив, що план доступності вакцин є пріоритетним документом всієї держави.

"Враховуючи всі ці обставини, я вирішив висловити недовіру міністру, про що поінформував партнерів по коаліції. У команді уряду я чекаю енергійну людину з чітким баченням, як переконливо керувати і відновити нашу нинішню боротьбу з пандемією", - додав Каіньш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія почне вакцинацію від коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

При цьому в Євросоюзі вакцинація від коронавірусу почалася ще 27 грудня.

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