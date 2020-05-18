В Латвии спустя две недели нашли потерявшийся беспилотник

В Латвии нашли беспилотник, который был утерян в начале мая. Его обнаружили на верхушке дерева в лесу в Гаркалинском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Агентства гражданской авиации Латвии.

Отмечается, что дрон обнаружили 15 мая. С дерева его достали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, после чего передали его агентству для расследования.



Данные с носителей свидетельствуют, что беспилотник приземлился 2 мая в 19:48, траектория полета уточняется. Выясняется, почему вышли из строя системы связи и навигации дрона, а также функция автоматической посадки.

Напомним, 3 мая стало изветсно, что в Латвии государственное Агентство гражданской авиации потеряло контроль над 26-килограммовым дроном.

Из-за исчезновения беспилотника в рамках безопасности были введены ограничения на пользование воздушным пространством, а воздушное пространство над международным аэропортом "Рига" пришлось вообще закрыть. Самолету авиакомпании SmartLynx, который летел в Ригу из Урумчи, пришлось совершить незапланированную посадку в Таллине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о новых американских беспилотниках Альянса Global Hawk, которые способны отслеживать происходящее в глубине России.