У Латвії через два тижні знайшли загублений безпілотник

У Латвії знайшли безпілотник, який був загублений на початку травня. Його виявили на верхівці дерева в лісі в Гаркалинському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Агентства цивільної авіації Латвії.

Наголошується, що дрон виявили 15 травня. З дерева його дістали співробітники Державної пожарноспасательной служби, після чого передали його агентству для розслідування.



Дані з носіїв свідчать, що безпілотник приземлився 2 травня о 19:48, траєкторія польоту уточнюється. З'ясовується, чому вийшли з ладу системи зв'язку і навігації дрона, а також функція автоматичної посадки.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що в Латвії державне Агентство цивільної авіації втратило контроль над 26-кілограмовим дроном.

Через зникнення безпілотника в рамках безпеки були введені обмеження на користування повітряним простором, а повітряний простір над міжнародним аеропортом "Рига" довелося взагалі закрити. Літаку авіакомпанії SmartLynx, який летів до Риги з Урумчі, довелося зробити незаплановану посадку в Талліні.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив про нових американських безпілотниках Альянсу Global Hawk, які здатні відстежувати, що відбувається в глибині Росії.