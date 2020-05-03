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В Латвии госагенство потеряло управление над дроном

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 20:36
В Латвии госагенство потеряло управление над дроном
Фото: дрон (twitter.com/LV_CAA/)

Топлива дрону хватит на 90 часов полета

В Латвии государственное Агентство гражданской авиации потеряло контроль на 26-килограммовым дроном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Delfi.

По данным новостного агентства, из-за исчезновения дрона в рамках безопасности были введены ограничения на пользование воздушным пространством, а воздушное пространство над международным аэропортом "Рига" пришлось вообще закрыть. Самолету авиакомпании SmartLynx, который летел в Ригу из Урумчи, пришлось совершить незапланированную посадку в Таллине.

В Агентстве гражданской авиации отметили, что дрон может летать кругами или по прямой траектории. Сейчас рассматриваются разные сценарии, в том числе предполагают, что дрон уже приземлился.

Так, инцидент произошел в субботу, 2 мая. Во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент летательный аппарат мог находиться на высоте более 200 метров. Горючего дрону должно хватить примерно на 90 часов полета.

Напомним, 5 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400, изготовленный в России. Стоимость уничтоженного российского беспилотника составляет около 2 млн долларов.

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