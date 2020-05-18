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В Латвии спустя две недели нашли потерявшийся беспилотник

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 00:28
В Латвии спустя две недели нашли потерявшийся беспилотник
Фото: дрон (twitter.com/LV_CAA/)

Дрон обнаружили 15 мая

В Латвии нашли беспилотник, который был утерян в начале мая. Его обнаружили на верхушке дерева в лесу в Гаркалинском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Агентства гражданской авиации Латвии.

Отмечается, что дрон обнаружили 15 мая. С дерева его достали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, после чего передали его агентству для расследования.

Данные с носителей свидетельствуют, что беспилотник приземлился 2 мая в 19:48, траектория полета уточняется. Выясняется, почему вышли из строя системы связи и навигации дрона, а также функция автоматической посадки.

Напомним, 3 мая стало изветсно, что в Латвии государственное Агентство гражданской авиации потеряло контроль над 26-килограммовым дроном.

Из-за исчезновения беспилотника в рамках безопасности были введены ограничения на пользование воздушным пространством, а воздушное пространство над международным аэропортом "Рига" пришлось вообще закрыть. Самолету авиакомпании SmartLynx, который летел в Ригу из Урумчи, пришлось совершить незапланированную посадку в Таллине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о новых американских беспилотниках Альянса Global Hawk, которые способны отслеживать происходящее в глубине России.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Латвиябеспилотник
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